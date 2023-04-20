Окупанти крадуть граніт в Маріуполі і вивозять його до росії та Криму — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали красти граніт. Його вивозять в рф, а також в напрямку Криму.

Про це у Telegram повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

«Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про «використання буд сміття для доріг» залишились балачками», — написав Андрющенко.

Він повідомив, що тепер український граніт через дії окупантів йде на облаштування російських доріг.

«Ось для чого Пушилін (глава так званої «ДНР» — Прим. Ред.) в (Білорусь — ред.) їздив. По «БелАЗи», до речі…Країна мародер», — додає Андрющенко.

Раніше повідомолялось, що на відбудову Маріуполя потрібно 5-8 років.

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