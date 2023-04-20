Провідний тиждень-2023: коли в Україні вшановують померлих

Другий тиждень після Великодня називають Провідним, Поминальним, Радоницьким або Томиним. У ці дні здавна прийнято ходити на кладовища та згадувати тих, хто відійшов у засвіти.

У 2023 році Радоницький тиждень почнеться 23 квітня і триватиме до суботи, 29 квітня.

Chas News розповідає про традиції та вірування цього періоду.

Червона гірка або Томина неділя

Кожен день Провідного тижня має свою назву. Першу неділю після Великодня називають Томиною (Фоминою). Цього дня православні віряни вшановують пам’ять апостола Фоми. На восьмий день Воскресіння Ісуса у церквах завершують служіння літургії по великодньому чину. Цей день також називають Червоною гіркою. Після Великого посту та Великодня дозволялося вінчання у церкві. Вінчання у Фомин день — добра прикмета, у народі казали, що молодята житимуть у злагоді та щасті.

Радониця (Проводи або Гробки)

У 2023 році з 25 квітня починають поминати померлих. У деяких регіонах гробки починаються з понеділка, 24 квітня. Здавна казали, що не можна поминати покійних батьків раніше Радониці.

Громниці (Лиса середа або Фомина середа)

У середу, 26 квітня, продовжують поминати покійних: справляють панахиду, несуть квіти на кладовище.

Середу називають «лисою», бо за давніми повір’ями цього дня не можна нічого сіяти — не зійде. Земля лишиться пустою і «лисою».

Томин (Фомин) четвер

Наші пращури вважали, що це найстрашніший день Провідного тижня. Казали, що у Томин (Фомин) четвер покійні приходять у свої домівки. За повір’ями, потрібно відчинити одне вікно в оселі та поставити поруч частування. Ця кімната має бути порожньою до ранку.

Провідна п’ятниця та Томина субота

28-29 квітня — завершальні дні Поминального тижня. За традиціями, у народі прийнято вітати молодят, які одружилися з осені по весну.

Що не можна робити у Провідну неділю 2023

В поминальні дні не можна:

поминати самогубців;

називати мертвих «небіжчиками», адже вважається, що мертві в ці дні все чують. Тому краще звертатись до них іменами;

прибирати на могилах. Це роблять до початку поминальних днів;

вживати спиртне;

лаятися.

Під час відвідування кладовища заборонено:

кричати, сміятися та веселитися;

у вірян існує повір’я, що цвинтар не можна відвідувати вагітним жінкам та дітям до семи років. Адже мертві можуть спробувати забрати до себе молоду душу;

також не можна їсти на кладовищах;

не можна нічого брати з кладовища додому.

Провідна неділя 2023: що нести на цвинтар

На цвинтар обов’язково приносять:

живі квіти або ж сухоцвіти. Перед поминальними днями висаджують рослини на могили;

лампадки, свічки — їх запалюють під час служби на цвинтарі;

великодні частування: паски, яйця, солодощі тощо.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.