Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва (фото)

У четвер, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва.

Про це у Twitter повідомило видання The Kyiv Independent.

Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. Генсек НАТО вшанував пам’ять загиблих українських військових.

Жодних офіційних деталей візиту наразі намає.

Столтенберг прибув до української столиці напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн».

Ймовірно, генеральний секретар НАТО у Києві проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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