Колишнього чиновника «Укроборонпрому» судитимуть за корупційні схеми

Колишній керівник одного з заводів «Укроборонпрому» піде під суд за корупційні схеми.

Про це у Telegram повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, виконувач обов’язків директора «Промоборонекспорт» впродовж 2016 року розтратив кошти державного підприємства під час виконання замовлення для іншої держави.

Так, завод зобов’язався для однієї з країн Північної Америки виконати капітальний ремонт трьох військових вертольотів. Через підроблення документів підприємству «Укроборонпрому» завдано збитків на $1,34 млн.

Прокурори САП напередодні завершили розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ. Матеріали справи надали адвокатам обвинуваченого. Після цього справу передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що провідний інженер «Антонова» виявився російським агітатором.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.