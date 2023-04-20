За численними проханнями глядачів Оля Полякова оголосила про додаткові концерти в Києві 

Співачка вийде на біс з новою концертною програмою «Все буде добре», яку в березні з аншлагами презентувала в столиці. Виступи відбудуться 17 та 18 травня у КВЦ «Парковий», збір гостей о 18:00.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Оля Полякова: «Усі пісні 100% українською. Обіцяю, що ви будете здивовані! Програма різноманітна: і лірична, і патріотична, пронизана темою війни та щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід’ємною частиною багатьох номерів. Також особливе місце відведено старим хітам, які перекладені українською. Погоджуюсь, що зараз вони звучать набагато краще оригіналу. Це і «Шльопки», і «Королева Ночі». А деякі з них навіть набули абсолютно нового змісту, такі як: «Номер один» або «Рай на землі». Також ви почуєте треки з мого нового альбому, який я презентую зовсім скоро. Режисером шоу виступив Герман Нєнов».

Концерти «Все буде добре» продовжують серію благодійних подій від «Кварталу-Концерту» у КВЦ «Парковий». Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація “ВПО України”, технічні партнери – компанії “Феєрія” та “Медіатек”. Квитки на сайті “Квартал-Концерту” та інших квиткових операторів.

Концерти відбудуться у зручному сучасному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

ЩО: сольні концерти Олі Полякової «Все буде добре» на біс

ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16А)

КОЛИ: 17 та 18 травня, збір гостей о 18:00

Квитки: bit.ly/olya_polyakova_vse_bude_dobre

Також у травні Оля Полякова розпочинає свій перший всеукраїнський тур від початку війни з новою програмою (дати та міста туру оновлюються):

22/05/23, пн, 19:00, Хмельницький

Філармонія

23/05/23, вт, 19:00, Чернівці

Театр ім. О. Кобилянської

24/05/23, ср, 19:00, Івано-Франківськ

ККЗ Арена-центр

26/05/23, пт, 19:00, Львів

Malevich Concert Arena

27/05/23, сб, 18:00, Луцьк

РЦ Промінь

28/05/23, нд, 18:00, Рівне

Міський Палац Культури

31/05/23, ср, 19:00, Біла Церква

ПК «Росава»

01/06/23, чт, 18:00, Одеса

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

04/06/23, нд, 17:00, Житомир

Драматичний Театр ім. І. Кочерги