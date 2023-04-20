Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні

Київська міська рада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Як передає Amazing Ukraine, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

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“Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні… 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста і сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна”, – написав він.

Кличко зазначив, що за його створення відповідає держава і місце визначив уряд, влада Києва готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу героїв.

Мер додав, що раніше Київ підтримав пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі, але у громадськості вона підтримки не знайшла.

Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.