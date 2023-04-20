ДБР викрило схему втечі ухилянтів до Молдови у гідрокостюмах через річку

Правоохоронці викрили ще одну схему незаконного виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у ДБР.

Організатором схеми є житель Харківщини, який ще у 2022 році незаконно виїхав з України.

Після втечі фігурант вирішив допомагати нелегально перетинати кордон іншим ухилянтам за $5 тис. Він долучив до схеми трьох знайомих, які залишились в Україні: співробітника Держпродспоживслужби та двох цивільних.

Ділки розробили маршрут для втікачів, який пролягав поза пунктами пропуску. Чоловіків доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, а потім вони вбрід переходили одну з місцевих річок у гідрокостюмах. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Правоохоронці повідомили трьом фігурантам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двох з них взяли під варту. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Організатору схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомили заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

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