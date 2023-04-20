Латвія планує оголосити 9 травня днем пам’яті загиблих в Україні другий рік поспіль

Латвія, яка торік оголошувала 9 травня днем пам’яті загиблих у результаті російської війни в Україні, планує зробити це і цьогоріч.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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Сейм Латвії у четвер передав на розгляд відповідним комісіям законопроєкт “Про встановлення дня пам’яті загиблих і постраждалих в Україні”, який передбачає оголосити 9 травня 2023 року днем пам’яті жертв війни в Україні.
Цього дня по всій країні мають вивісити латвійські прапори в жалобному оформленні. Крім того, будуть діяти деякі обмеження.
Водночас на вежі Ризького замку, головній будівлі Сейму і Кабінету міністрів Латвії піднімуть також український прапор у жалобному оформленні.
Закон передбачає, що в день пам’яті державні та муніципальні органи не організовуватимуть масові розваги, святкові заходи, а також не видаватимуть дозволи на публічні заходи цього дня.
Також самоврядуванням дозволять ухвалювати рішення про заборону мітингів, маршів або пікетів – за винятком тих, які відповідають характеру дня пам’яті.
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