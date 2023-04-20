Спалах над Києвом міг з’явитися через падіння метеориту з потоку Ліриди

Спалах у небі над Києвом 19 квітня, ймовірно, спричинений падінням метеорита з потоку Лірид.

Про це повідомили у Державному космічному агентстві України.

Пояснюють, що яскравий спалах ймовірно пов’язаний із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Втім, інформація все ще уточнюється.

У агентстві зазначають, що Земля щороку у квітні проходить через шлейф комети Тетчер.

«У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепаду припадає на 21 квітня», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що схожий спалах у лютому 2023 року помітили над північною Францією. Тоді падав метеор, який згорів в атмосфері.

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