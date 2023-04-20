«Зерновим коридором» вже вивезли 28,3 мільйона тонн збіжжя

За час дії Чорноморської зернової ініціативи з України 903 суднами було вивезено 28,3 млн тонн зерна.

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини після зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, передає Amazing Ukraine.

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“Було обговорено кроки, які необхідно зробити для безперебійного та безперервного продовження ініціативи, яка на сьогодні забезпечила безпечну доставку 903 суднами 28,3 млн т зерна до країн, що потребують допомоги”, – йдеться в заяві турецького міністерства.

Зазначається, що зустріч міністрів пройшла в позитивній та конструктивній обстановці, зокрема, було надано оцінки зерновій ініціативі.