Росіяни отримали нову партію іранських «шахедів» — Гуменюк

Росія знову почала атакувати Україну дронами-камікадзе після перерви, бо отримала нову партію іранських «Шахедів».

Про в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти не завдавали повітряних атак по Україні, бо накопичували резерви.

«Вони накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії іранських дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали БПЛА та починають використовувати», — пояснила Гуменюк.

Так, іранські дрони з новим маркуванням зафіксували у Миколаївській та Одеській областях.

Гуменюк додала, що окупанти застосовують дрони-камікадзе, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також шукати системи ППО та об’єкти критичної інфраструктури.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.