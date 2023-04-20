У Коломойського знайшли замок у Франції та квартири навпроти Ейфелевої вежі — «Схеми» (фото)

У бізнесмена Ігоря Коломойського знайшли замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі.

Нову нерухомість, яка пов’язана із сестрою олігарха Ларисою Черток, виявили журналісти проєкту «Схеми».

Так, французька компанія Beethoven VI, яка через фірму з Монако Beethoven Holding належить жінці, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі навпроти Ейфелевої вежі й квартира на шостому поверсі на 1 Rue Beethoven.

Також квартирою на третьому поверсі, чотирма апартаментами та двома підвалами на 1 Rue Beethoven володіє інша компанія, яка також пов’язана з Черток. Зазначають, що родина Коломойського придбала цю нерухомість у 2018 році.

Також сестрі Коломойського належить замок Буффавен у селищі Люллі, яке знаходиться за 10 км від Женевського озера. Його збудували ще у 15 столітті, на замку навіть лишились сліди від снарядів женевських солдатів, а всередині мав зберегтися герб засновників — родини Ланженів. Будівля належить до споруд, які «найкраще зберегли характер того часу».

Замком площею понад 109 тис. кв.м належить компанії SCI DE Buffavent, яку також у Монако заснували фірма Черток. А до 2014 року будівля була у власності дружини соратника олігарха Оксани Палиці. У документах про передачу майна йдеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

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