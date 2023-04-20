Здетонувати не встиг: прикордонники показали, що усередині збитого «шахеда» (фото, відео)

Прикордонники показали іранський дрона Shahed, який збили над Чернігівщиною.

Кадри показали у ДПСУ.

«Днями росіяни намагалися в черговий раз прорвати наше небо смертоносними безпілотниками. Прикордонники на Чернігівщині зупинили порушника повітряного простору прямо на кордоні, застосувавши проти дрона стрілецьку зброю та інші наявні засоби ураження», — розповіли військові.

Додають, що збитий БПЛА не встиг здетонувати.

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