Данія надала допомогу понад €20 мільйонів для відбудови Миколаївщини

Данія є найбільшим партнером Миколаївщини у відбудові регіону, наразі ця країна вже надала допомогу понад 20 мільйонів євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Данія є найбільшим партнером Миколаївщини у відбудові регіону після обстрілів російськими військами. Ми співпрацюємо вже більше року. В 2022 році ця країна вже надала допомогу на понад 20 мільйонів євро і продовжує це робити зараз. Також ми співпрацюємо і з іншими країнами, такими як Німеччина, Італія, Японія, Молдова та багатьма іншими», – сказав Кім.

Також, за його словами, нинішній саміт дав можливість особисто зустрітися та провести перемовини про подальше співробітництво як з представниками Данії так й інших міст та держав.