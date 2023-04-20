Данія надала допомогу понад €20 мільйонів для відбудови Миколаївщини

Данія є найбільшим партнером Миколаївщини у відбудові регіону, наразі ця країна вже надала допомогу понад 20 мільйонів євро.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
«Данія є найбільшим партнером Миколаївщини у відбудові регіону після обстрілів російськими військами. Ми співпрацюємо вже більше року. В 2022 році ця країна вже надала допомогу на понад 20 мільйонів євро і продовжує це робити зараз. Також ми співпрацюємо і з іншими країнами, такими як Німеччина, Італія, Японія, Молдова та багатьма іншими», – сказав Кім.
Також, за його словами, нинішній саміт дав можливість особисто зустрітися та провести перемовини про подальше співробітництво як з представниками Данії так й інших міст та держав.
- Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
- USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
- Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
- Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
- У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
- «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
- Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
- Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф