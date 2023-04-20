«Укрзалізниця» вперше з 24 лютого запускає регулярні рейси до Покровська

«Укрзалізниця» вперше від початку війни відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська на Донеччині.

З 28 квітня потяги до міста курсуватимуть з Києва та Львова, повідомили у пресслужбі компанії.

«Нагадаємо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром», — нагадали в УЗ.

Тепер рейс щоденно відправлятиметься зі Львова о 10:40, та прибуватиме до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44.

З Києва потяг відправлятиметься о 23:05, прибуватиме до Покровська о 13:00, зворотний рейс — о 14:15 з прибуттям о 05:54.

Раніше «Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.