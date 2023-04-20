Литовська Ignitis Group спрямувала 12 мільйонів євро на підтримку енергосектору України

Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group ухвалила рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на підтримку енергосектору України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“У нас є перший кейс, це литовська компанія, яка ухвалила рішення про спрямування 10% із тих екстраприбутків на підтримку енергосектору України”, – сказав Галущенко.
За його словами, ця компанія першою відреагувала на заклик Міністерства енергетики поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв’язаної росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак – незаплановані доходи їхніх гравців.
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