Архітектори та студенти можуть отримати до $10 тисяч на проєкт із відбудови у Північній Салтівці

Подати заявку на участь в архітектурному конкурсі «Rebuild Ukraine» для відбудови зруйнованих житлових будинків у харківському мікрорайоні Північна Салтівка можна до 16 червня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У межах конкурсу передбачають спроєктувати 200 нових житлових квартир різної площі в районі Північна Салтівка у Харкові. Завдання полягає у використанні модулів «Speedstac» та утеплених металевих панелей «Kingspan» для будівництва нової будівлі або добудови до наявної”, – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зауважують, що архітектурний конкурс «Rebuild Ukraine» спрямований на пошук інноваційних рішень щодо заміни зруйнованих житлових будинків у мікрорайоні Північна Салтівка. Заявку на участь можна подати до 16 червня. Загальний призовий фонд становить 10 тис. доларів.

Зазначається, що учасники можуть самостійно обрати між проєктуванням нового будинку або ущільненням наявної забудови додатковими квартирами. Водночас архітектори можуть використати різні методи для перепланування ландшафту: повне знесення та будівництво нового будинку, перебудову, надбудову та заміну пошкоджених частин будівлі або комбінацію цих методів.