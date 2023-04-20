Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників

Коштом Французької республіки в Ніжині Чернігівської області хочуть побудувати реабілітаційний центр для українських воїнів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Ми активно працюємо над питанням створення в Ніжині реабілітаційного центру, оскільки потреба у даному закладі дуже велика. На жаль, сьогодні є тисячі захисників, яким необхідна реабілітація. Жодного подібного закладу на території Чернігівської області досі немає. І ми б хотіли, щоб він з’явився у Ніжині”, – сказав міський голова Ніжина Олександр Кодола.
За його словами, розглядається будівництво з нуля й не коштом міського бюджету, а за кошти Французької республіки. Також міський голова Ніжина повідомив, що президент Національної асоціації архітекторів Франції Мартен Дюплантьє, який вже тричі приїжджав до Ніжина, має передпроєктну пропозицію.
“Якщо нам вдасться відкрити реабілітаційний центр, то це стане суттєвим проривом у розширенні надання медичних послуг не тільки жителям Ніжинської громади, а й всієї області”, – сказав Олександр Кодола.
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