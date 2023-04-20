Відновитися після атак рф українським містам і селам допомагають майже 60 країн

Міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів – понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають вижити й відновитися населеним пунктам України після атак росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів – понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак”, – сказав Шмигаль.

Він висловив подяку кожному другу, партнеру України за підтримку.

Шмигаль підкреслив, що солідарність із Україною – це не лише зусилля урядів, міжнародних інституцій, “це допомога тисяч громад по всьому світу – від столиць , міст -мільйонників до невеликих муніципалітетів, це гуманітарна допомога, це комунальна техніка на заміну знищеної ворогом, це шкільні автобуси, генератори, гостинність щодо українців, які шукають прихисток за кордоном”.

“Ми прагнемо консолідувати міжнародну підтримку, вдосконалити взаємодію між постраждалими від війни громадами і партнерами, закласти фундамент для довготривалої співпраці в майбутньому. Саме для цього ми зібралися сьогодні тут – у форматі Міжнародного саміту міст і регіонів. Унікальна подія. Переконаний, що вона принесе унікальні результати”, – сказав Прем’єр-міністр.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба назвав Міжнародний саміт міст та регіонів унікальною подією, яка об’єднує усіх представників української влади, а також делегації 17 країн, які налічують більше 100 учасників.

“Ця подія має конкретні завдання, серед яких – обговорення процесів децентралізації, які відбуваються в Україні, презентація механізмів координації міжнародної співпраці, а також обговорення практичних питань відбудови, відновлення і розвитку громад”, – сказав Кулеба.

За його словами, зарубіжні партнери, незважаючи на війну, прибули в Україну і відвідали вчора окремі регіони та мали можливість на власні очі побачити, що зробила там країна-терорист.

“У нас є деокуповані регіони, є регіони, які знаходяться на лінії фронту. Тому нам надзвичайно важлива допомога наших партнерів, особливо для тих регіонів, які страждають від російської агресії. Йдеться насамперед про Херсонщину, Сумщину, Чернігівщину, Луганську і Донецьку області, які мають отримати пряму допомогу від міжнародних партнерів уже сьогодні”, – зазначив Кулеба.