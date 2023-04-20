Київ розірвав договір оренди землі з посольством росії

Сьогодні, 20 квітня, Київська міська рада розірвала договір з посольством рф щодо оренди землі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також він звернувся до Уряду з вимогою повернення майна дипломатичної установи до держвласності.

«Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави», — розповів міський голова.

Як уточнила депутатка міськради Ксенія Семенова, за ухвалення рішення проголосували 73 посадовці. Всього у складі зборів 120 депутатів.

Вона нагадала, що росіяни орендували 0,39 га землі на Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі. Вони отримали ділянку в користування у 1998 на 49 років за символічну плату в 49 грн.

Установа не працює з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

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