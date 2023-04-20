Ізраїль проведе у Києві випробування системи оповіщення про атаки — ЗМІ

У травні ізраїльські військові планують випробувати у Києві систему оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли.

Про це повідомляє видання Walla з посиланням на джерела серед українських та ізраїльських посадовців.

Зазначають, що систему попередження розробили спеціально для України. Вона схожа на «Цева адом», що застосовується в Ізраїлі.

Співрозмовники видання повідомляли, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу декілька разів зустрічалися у Польщі з українськими колегами, щоб обговорити деталі проєкту.

«Головний висновок цих зустрічей полягав у тому, що є різниця в територіальних розмірах України та Ізраїлю та ракетах, які росія запускає містами України. Все це вимагає внесення коригувань у систему попередження», — розповіли джерела.

У разі успішного випробування систему можна буде застосовувати улітку.

Раніше Chas News розповідав, як працюють ізраїльські системи раннього оповіщення про ракети та чим вони відрізняються від звичайної повітряної тривоги.

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