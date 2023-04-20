Падіння метеорита, яке спостерігали кияни, може повторитись — астроном

Астроном Олексій Стеклов в коментарі УНН заявив, що падіння космічного об’єкта, яке 19 квітня спостерігали в Києві, може повторитись.

За його словами, повторення інциденту можливе під час проходження метеорного потоку Лірид, пік якого припадає на 21 квітня. При цьому астроном вважає, що попереднє падіння космічного фрагменту може бути або наслідком метеорного потоку, або непердбачуваною подією.

Якщо причиною явища стали Ліриди, воно не несе особливої загрози, оскільки метеорні потоки є невеликими. Ліриди є дуже швидкими та яскравими метеорами, вони не залишають довгих слідів, а виглядають, як яскраві спалахи. Цей метеорний потік — один з найдавніших, що відомі людству, його спостерігали ще в 687 році до н.е.

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