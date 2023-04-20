21 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 квітня

Сьогодні — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

В Мексиці — День героїчної оборони Веракруса. Він вшановує оборону міста Веракрус від окупації американцями у 1914 році, яку чинили курсанти та викладачі мексиканської морської академії.

В КНДР відзначають День народження Кан Пан Сок, матері північнокорейського лідера Кім Ір Сена. Народилась вона 21 квітня 1892 року.

В американському штаті Техас відзначають День Сан-Хасінто — на честь битви при Сан-Хасінто 21 квітня 1836 року. Це була остання битва Техаської революції, коли Техас здобув незалежність від Мексики.

В Бразилії — День Тірадентиса, він присвячений національному герою боротьбі за незалежність Бразилії Акроніму Жозе да Сілві Ксав’єру, відомому як Тірадентис (1746—1792). Він був провідним членом бразильського руху за незалежність від португальського колоніального панування та створення республіки. Коли влада розкрила змову сепаратистів, Тірадентиса заарештували, судили й публічно повісили 21 квітня 1792 року.

У В’єтнамі сьогодні — День книги.

Індія відзначає День цивільних служб.

В Кенії — День посадки дерев.

У Великій Британії — Національний день чаю.

Яке релігійне свято 21 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостолів від сімдесяти Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта, Ерма і інших з ними.

Іродіон народився в місті Тарса, за своє життя зазнав чимало тортур і принижень від язичників, страждав за християнську віру. В день, коли був розіп’яли апостола Петра, Іродіона закололи мечем.

Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.

День ангела 21 квітня

Іменини в цей день святкують Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука.

Які історичні події стались 21 квітня

753 до н. е. — традиційна дата заснування Рима.

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики.

1944 — жінки у Франції отримали право голосу на виборах.

1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально збудоване місто Бразиліа.

1989 — у Пекіні (Китай) на площі Тяньаньмень зібралось 100 тис. студентів через смерть лідера китайських реформ Ху Яобана.

1996 — вбито першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва.

2019 — у другому турі президентських виборів в Україні Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка (73% на 24%).

2019 — серія терактів на Шрі-Ланці — понад 250 загиблих.

Хто народився 21 квітня

1555 — Лодовіко Каррачі, італійський живописець, гравер і скульптор.

1696 — Франческо де Мура, італійський живописець.

1735 — Іван Кулібін, російський механік-винахідник.

1774 — Жан-Батіст Біо, французький фізик, геодезист і астроном.

1816 — Шарлотта Бронте, англійська письменниця.

1882 — Персі Бріджмен, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1946 року.

1926 — Єлизавета ІІ, королева Великої Британії (1952—2022).

1927 — Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року.

1947 — Іггі Поп, американський рок-співак.

1949 — Джессіка Ленґ, американська кіноакторка.

1987 — Анастасія Приходько, українська співачка, політик.

1990 — Надія Дорофєєва, українська співачка.

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