Парламент знову продовжить дію воєнного стану і мобілізації — нардеп

На початку травня Верховна Рада має знову продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і, ймовірно, знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Це буде вже сьоме голосування за воєнний стан з початку війни. До цього Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року та 7 лютого 2023 року.

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