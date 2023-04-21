Країни G7 можуть заборонити майже весь експорт в росію — ЗМІ

Країни «Великої сімки» розглядають можливість заборони майже всього експорту в росію в межах продовження санкцій проти Москви.

Про це із посиланням на джерела в уряді Японії повідомляє Kyodo News.

Японія планує провести саміт G7 у Хіросімі, де обговорять заходи з розширення підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Сім країн вже припинили експортувати в рф велику кількість товарів, але ембарго можуть розповсюдити на вживані автомобілі, шини, косметичні товари та одяг.

Саміт лідерів Великої Британії, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та США пройде 19-21 травня. Раніше країни G7 вирішили зберегти цінову межу на російську нафту на рівні $60 за барель.

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