Розмінування сільгоспземель в Україні коштуватиме $37,5 млрд

В Україні потенційно забруднені мінами та боєприпасами 174 тис. кв. км землі. Українська земля є джерелом їжі для близько 81 мільйона людей у всьому світі. Для гуманітарного розмінування українських територій потрібно в десятки разів більше фахівців, підготовлених за міжнародними стандартами, аніж працює сьогодні, зазначила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністерка, на Міжнародному саміті міст і регіонів в Києві 20 квітня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Вже сьогодні черги на розмінування очікують приблизно 470 тис.га сільгоспземель на півдні і сході України:
- більше 208 тис га в Херсонській області;
- майже 160 тис га в в Харківській області;
- більше 85 тис га в Миколаївській.
За оцінкою Світового банку, весь комплекс робіт із гуманітарного розмінування може коштувати $37,4 млрд.
Тільки на обстеження та першочергове розмінування земель сільськогосподарського призначення, за попередніми оцінками, необхідно $1,5 млрд, наголосила Свириденко.
За її словами, наразі розроблено план заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Розмінувати запланували 470 тис.га сільгоспземель.
Уряд розраховує, що країни-партнери допоможуть із навчанням саперів.
Перша віцепрем’єр-міністерка України запросила міжнародних партнерів долучитися до гуманітарного розмінування і брати патронаж над визначеними областями.
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