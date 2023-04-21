СБУ затримала двох зрадників з Київщини, які спалили пожежну частину в Іванкові

СБУ затримала двох зрадників, які під час окупації Київщини підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові Вишгородського району.

Колаборантами виявились посадовці 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Вона самі запропонували росіянам свою допомогу та підпалили пожежну частину в Іванкові, щоб залякати місцеве населення.

Також зрадники передавали окупантам персональні дані учасників руху опору, у тому числі, колишніх бійців АТО. Завдяки цій інформації загарбники викрали трьох місцевих мешканців та утримували їх у полоні до звільнення області.

Фігуранти мали «дозвіл» на безперешкодне пересування територією району. Їм повідомили пр підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, на Харківщині затримали двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з рф.

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