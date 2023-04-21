На Рівненщині родичі керівництва військової частини отримували «бойові» доплати

ДБР виявило протиправну схему виплати «бойових» доплат військовим з Рівненщини, які не перебувають на передовій.

За даними ДБР, мінімум двоє військових батальйону щомісяця отримували від 30 до 100 тис. грн, при цьому знаходячись на Рівненщині. Серед них донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями.

Схема діяла дев’ять місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн. Правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі

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