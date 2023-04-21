В окупованому Криму зростає невдоволення населення через високі темпи мобілізації

В окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, повідомляється про масову міграцію людей з Криму на територію росії.

«Значно збільшилась кількість осіб, які виїжджають на територію рф залізничним транспортом, як нічними так і резервними потягами. Також на півострові активно продають нерухомість», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на окупованому росією півострові, куротний сезон цього року, найімовірніше, буде провальним.

«Люди скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок», — додали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, на початку квітня в Офісі президента спрогнозували повернення Криму через 5-7 місяців.

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