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Україна на London Book Fair демонструє якість своєї літератури та книговидання

21.04.2023

На Лондонському книжковому ярмарку Україна має змогу ще раз продемонструвати якість своєї літератури та книговидання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Ми щасливі, що на одному з найважливіших культурних майданчиків, яким є London Book Fair, ми можемо ще раз продемонструвати якість нашої літератури і книговидання”, – зазначив Ткаченко.

За словами міністра, який під час відкриття London Book Fair звернувся до присутніх через відеозвернення, він подякував за розуміння ролі України у вирішенні долі всього цивілізованого світу: “Бо саме сьогодні на території України триває битва між Добром і злом, битва за демократичні цінності людства”.

Глава МКІП також процитував одного з найвідоміших українських письменників Юрія Андруховича, який сказав, що місією України є “здолати світове зло під назвою росія”, і допомогти в цьому, як вважає письменник, може потужний розвиток української літератури та її всесвітнє визнання.

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