В Україні зруйновані або пошкоджені понад 550 об’єктів культурної спадщини

В Україні на державному обліку перебуває понад 130 тисяч об’єктів культурної спадщини, водночас понад 550 об’єктів зруйновано або пошкоджено внаслідок російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Більше 550 – саме стільки пам’яток та об’єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування”, – зазначив міністр.

За його словами, під охороною держави перебуває 109 930 пам’яток, а на державному обліку є понад 130 тисяч об’єктів культурної спадщини. “Частина з них внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – особливо під час війни як те, що перебуває під загрозою. Бо країна-агресор знищує цілеспрямовано все те, що ми так любимо і бережемо, все, що визначає нас як націю”, – наголосив очільник МКІП, зауваживши, що кожна втрата культурної пам’ятки України – це втрата для світового надбання.

“Культурна спадщина – це ключовий елемент ідентифікації української нації та фактор національної безпеки України. Війна стала поштовхом для трансформації розуміння останнього. Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину – пам’ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та у світі”, – наголосив Ткаченко.