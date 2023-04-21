Оголошені переможці музичної премії YUNA 2023

Під час онлайн-трансляції 18 квітня на офіційному ютуб-каналі Національної музичної премії YUNA відбулося оголошення імен артистів, які отримають нагороди цього року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Ведучими ефіру виступили відомий український шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько.

Учасниками процедури оголошення переможців були також співзасновник премії Мохаммад Захур і Віталій Башкатов, представник компанії «Делойт» в Україні, яка традиційно є гарантом чесності підрахунку голосів журі YUNA. Спеціальною гостею оголошення стала співачка KAMALIYA.

Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 – “Пісні незламної України”.

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів. Отже, переможцями YUNA 2023 стали: «Без обмежень» – «24/02», «Антитіла» та Ed Sheeran – 2step, Океан Ельзи – «Місто Марії», SHUMEI – «Біля тополі», KARTA SVITU – «Пес Патрон», KOLA – «Біля серця», Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd – «Hey Hey Rise Up», SKOFKA – «Чути гімн», Макс Барських – «Буде весна», Енджі Крейда – «Враже», Chico & Qatoshi – «Допоможе ЗСУ», Бумбокс та The Kiffness – «Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)».

До складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Окрім того, можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені як артисти країн-агресорок, так і ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.