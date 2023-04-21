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У Грузії пройде фестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage

21.04.2023

Із 28 до 30 квітня у Грузії відбудеться фестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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У рамках фестивалю на шести різних майданчиках пройдуть концерти, музичні вистави, виставки та кінопокази. Також відбудеться концерт «Прориваючись до світла», до якого увійдуть твори видатних українських композиторів – Валентина Сильвесторова, Вікторії Польової, Ганни Гаврилець, Івана Небесного та Віктора Степурко – написані у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Усі прибутки від продажу квитків і пожертвувань будуть передані родинам грузинських солдат, які загинули на російсько-українській війні.

«Традиційно Bouquet Kyiv Stage об’єднує музику, кіно, театр, виставкові проєкти та публічні виступи», – йдеться у повідомленні.

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