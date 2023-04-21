У Грузії пройде фестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage

Із 28 до 30 квітня у Грузії відбудеться фестиваль українського мистецтва Bouquet Kyiv Stage.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
У рамках фестивалю на шести різних майданчиках пройдуть концерти, музичні вистави, виставки та кінопокази. Також відбудеться концерт «Прориваючись до світла», до якого увійдуть твори видатних українських композиторів – Валентина Сильвесторова, Вікторії Польової, Ганни Гаврилець, Івана Небесного та Віктора Степурко – написані у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Усі прибутки від продажу квитків і пожертвувань будуть передані родинам грузинських солдат, які загинули на російсько-українській війні.
«Традиційно Bouquet Kyiv Stage об’єднує музику, кіно, театр, виставкові проєкти та публічні виступи», – йдеться у повідомленні.
- Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
- USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
- Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
- Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
- Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників
- Архітектори та студенти можуть отримати до $10 тисяч на проєкт із відбудови у Північній Салтівці
- У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
- «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції