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Касові збори мультфільму «Мавка. Лісова пісня» у Франції вже перевищили $2 мільйони

21.04.2023

Касові збори українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» у Франції вже сягнули 2 182 083 доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Касові збори мультфільму “Mavka” у Франції склали $2 182 083 після третього вікенду прокату”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що покази мультфільму ще тривають.

Як повідомлялося, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» створений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Мультфільм став найкасовішою стрічкою за всі часи незалежності України, зібравши після шостого вікенду 127 531 211 грн. У широкий національний прокат “Мавка. Лісова пісня” вийшла 2 березня.

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