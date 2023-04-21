З Алека Болдуїна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс

З американського актора Алека Болдуїна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму «Іржа» у Нью-Мексико. Але прокурори кажуть, що розслідування продовжиться.

Про це пише CNN.

Зазначається, що звинувачення зняли через появу нових фактів у справі. За даними джерел, слідство зʼясувало, що пістолет, з якого Болдуїн застрелив операторку, був модифікований. Тепер вони мають визначити, що саме змінили і хто був за це відповідальний.

Якби суд визнав Алека Болдуїна винним по цій справі, йому могло б загрожувати до 18 місяців ув’язнення.

Водночас там наголошують, що справу не закривають, і в разі чого можуть знову висунути кримінальні звинувачення проти Болдуїна.

Що відомо про трагедію

22 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдуїн на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку й поранив режисера.

Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдуїн вистрелив із реквізитного пістолета, але в ньому замість сліпих набоїв виявилися бойові.

Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдуїну зброю, і експертку зі зброї Ганну Гутьєррес-Рід.

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