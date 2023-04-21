Кінологиня-сапер Ніка стала першою жінкою в ДСНС, яка опанувала цю професію (фото)

Кінологиня-сапер Ніка стала першою жінкою в ДСНС, яка опанувала цю професію.

Про це повідомляє МВС України.

Її пухнастим напарником став пес Гоша. Собака породи німецька вівчарка натренований шукати вибухонебезпечні предмети у приміщеннях, в автомобілях та на територіях. Він у підрозділі саперів несе службу вже не перший рік.

Як це відбувається?

Одна з важливих вправ — пошук та позначення на спеціально підготовленій стіні. Поступово зменшуючи кількість запаху, який шукає собака, його навчають працювати з маскуючими запахами та добре позначати знахідку навіть в присутності відволікаючих чинників.

Для Гоші пошук боєприпасів — це захоплююча гра, і він залюбки відшліфовує свої навички. А для саперів Гоша — прекрасний помічник у розмінуванні звільнених територій України.

До речі, тренування відбувається за допомогою спеціальних вправ: маскування запахів та додаткових ускладнень — шуму, присутністі великої кількості людей тощо.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як рядова кішка «Кет» допомагає їм воювати.

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