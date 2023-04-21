У Києві поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час повітряної тривоги

У Києві під час оголошення повітряної тривоги маршрутки повинні зупинятись та висаджувати пасажирів, щоб люди могли пройти в укриття. За цим слідкуватиме патрульна поліція.

Про це під час брифінгу заявив Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що, за інформацією Департаменту транспорту КМДА, 80% зупинок у Києві мають поруч хоча б підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

Ткачук також розповів, що Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

За його словами, з патрульною поліцією Києва була розмова про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів.

«Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення», — сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, у травні ізраїльські військові планують випробувати у Києві систему оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли. У разі успішного тестування система може запрацювати вже улітку.

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