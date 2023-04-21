Які ліки українці найбільше купують під час війни, а на які попит різко впав — дослідження

За воєнний 2022 рік кількість працюючих аптек в Україні скоротилась на 18,5%, а продажі ліків впали на 6%.

Про це йдеться у дослідженні фармацевтичної компанії «Дарниця» та Top Lead.

Фахівці відзначають, що за воєнний 2022 рік в Україні на 18,5% скоротилась кількість відкритих аптек — з 20,8 тис. до 16,9 тис.

Також впали обсяги продажу ліків в аптеках— на 6%. Грудень 2022 року став перший місяцем після лютого 2022-го, коли продаж перевищив минулорічний.

Які ліки українці найбільше купують під час війни

Війна вплинула на попит ліків серед українців. Початок війни припав на епідемію коронавірусу, коли в аптеках активно купували антибактеріальні засоби. Але повномасштабна агресія росії відсунула противірусну безпеку на другий план. Саме продажі антибактеріальних засобів за рік впали найбільше.

А на тлі переживань і страхів найбільше виріс продаж препаратів проти тиску.



Як війна вплинула на фармакологічну галузь України

Щодо виробництва ліків, то фахівці відзначають, що 8 із 10 провідних фармвиробників на ринку України — вітчизняні.

Водночас пропорція між українськими та іноземними проданими ліками у 2022-му майже не змінилась.