У ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців російських атак (фото)

Українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці Бахмуту. Там точаться запеклі бої, ворог не припиняє атаки.

Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада.

Військові показали панораму зруйнованого російськими загарбниками міста.

«Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак», — додали бійці.

На фотографіях видно зруйновані будинки та автомобілі, а також вирви від численних снарядів.

Нагадаємо, раніше снайпери ССО показали, як нищать окупантів у Бахмуті.

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