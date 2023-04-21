У ЗСУ показали, як виглядає Бахмут після місяців російських атак (фото)

Українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці Бахмуту. Там точаться запеклі бої, ворог не припиняє атаки.
Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада.
Військові показали панораму зруйнованого російськими загарбниками міста.
«Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак», — додали бійці.
На фотографіях видно зруйновані будинки та автомобілі, а також вирви від численних снарядів.
Нагадаємо, раніше снайпери ССО показали, як нищать окупантів у Бахмуті.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.