В росії «заарештували» начальника ГУР України Кирила Буданова

Лефортівський суд Москви заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Його нібито оголосили у міжнародний розшук.

Про це заявило російське державне агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що російські правоохоронні органи висунули Буданову звинувачення за чотирма статтями «у справі про теракт на Керченському мосту».

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі «Українській правді» іронічно відреагував на свій «заочний арешт» у росії і пообіцяв працювати ще краще над протидією окупантам.

«Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще», — зазначив Буданов.

Підрив Кримського мосту: що відомо

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Керченському мосту стався вибух із подальшою пожежею. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент росії володимир путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету рф, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Керченський міст — стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до півострова живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала.

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