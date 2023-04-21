YouTube видалив рекламу ПВК «Вагнера» та канали, які її поширювали — Мінкульт

Відеохостинг YouTube видалив відеоролики з рекламою ПВК «Вагнера», а також канали, які їх розповсюджували.

Про це повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

«YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики «Вагнера» з понад 1 млн переглядів і канали, що їх розповсюджували», — написав він.

Ткаченко подякував партнерам за оперативність.

Міністр також закликав надсилати лінки пошту [email protected], якщо ви побачите на YouTube відео з «вагнерівцями». Так Мінкульт буде оперативно звертати на них увагу відеохостингу.

Пропаганда ПВК «Вагнера» у YouTube: що відомо

Раніше видання The Guardian. повідомляло, що платформа YouTube дозволяє розміщувати відеоролики, які пропагують російську приватну військову компанію «Вагнера».

Зокрема, на відеосервісі та у соцмережах з’являються десятки пропагандистських роликів, які прославляють групу «Вагнера» — найманців, яких звинувачують у зґвалтуваннях, тортурах і вбивствах в Україні та інших країнах.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 21 квітня повідомив, що офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу приватної військової компанії.

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