У травні в Україні розпочнеться тестування програми «єВідновлення»

З 10 травня 2023 року в Україні розпочнеться тестування програми «єВідновлення», яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

За його словами, мета тестування — уникнути помилок і непорозумінь у майбутньому.

Ці кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти зараховуватимуться людям на спецрахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Нагадаємо у грудні 2022 року Міністерство цифрової інформації запустило програму «єОселя» в «Дії».

Також раніше в Офісі президента повідомили, що війна росії завдала Україні збитків на $700 млрд.

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