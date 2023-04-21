Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців

21 квітня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка забороняє стягувати із вимушених переселенців заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до переліку Мінреінтеграції. При цьому вона стосується лише боргів, накопичених після 24 лютого 2022 року.

Для того, щоби запобігти примусовому стягненню боргів необхідно надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, які підтверджують їх відсутність у будинку. Це можуть бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі

документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

Також постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

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