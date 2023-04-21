22 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 квітня

Сьогодні — Міжнародний день Матері-Землі.

В Іспанії відзначають День королеви Ізабели I (1451—1504). Її вважають однією з найвидатніших державних діячів Іспанії та Європи часів Відродження. Ізабела була королева Кастилії (з 1474), Арагона (з 1479) і Гранади (з 1492). 22 квітня — її день народження.

В Сербії сьогодні — День пам’яті жертв Голокосту.

А у Бразилії одразу два свята — День відкриття і День винищувальної авіації.

Яке релігійне свято 22 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:

мученика Євпсихія Кесарійського (Каппадокійського),

мучеників Дісана єпископа, Маріава пресвітера, Авдієса та інших,

преподобномученика Вадима Перського.

Вадим (Бедеме, Бадемус) жив у IV століття в Персії. Ще юним він захопився християнським вченням, залишив багатих та знатних батьків, пішов із дому та оселився у невеликій обителі за містом.

У той час у Персії правив цар Шапур II (309—379), який жорстоко переслідував християн. Від його гонінь постраждало понад 270 мучеників. Вадима разом із сімома його учнями заарештували, кинули у в’язницю, де піддали жорстоким катуванням, вимагаючи. Вадим витримав чотири місяці тортур, а один з його учнів на ім’я Нірсан, не витримав випробування і зрікся християнської віри.

За переказами, цар Шапур зажадав, щоб Нірсан відсік Вадиму голову. За цей він пообіцяв відступнику прощення та нагороду. Нірсан ударив мечем, але не зумів одразу відсікти голову святому, для цього йому знадобилось чотири удари.

День ангела 22 квітня

Іменини в цей день святкує Вадим.

Які історичні події стались 22 квітня

1370 — за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент Бастилії.

1500 — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії.

1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан — англійське судно «Сіріус» завершило свій шлях з Саутгемптона до Нью-Йорка, витративши на подорож 18 днів і 10 годин.

1864 — Конгрес США постановив друкувати на всіх американських банкнотах напис «In God We Trust» («Ми віримо в Бога»).

1915 — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили газову атаку.

1921 — міська влада Чикаго ухвалила рішення штрафувати жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.

1964 — Республіка Танганьїка та Занзібар оголосили про об’єднання в одну державу — Танзанія.

1967 — у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта «чорних полковників».

1969 — у Г’юстоні (США) вперше провели вдалу операцію з трансплантації людського ока.

1974 — на Балі зазнав аварії літак Boeing 707-321C компанії PanAm — загинуло 107 людей.

2004 — у КНДР зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 150 людей.

Хто народився 22 квітня

1451 — Ізабелла Кастильська, королева Кастилії, Леона, Арагона і Гранади.

1692 — Джеймс Стірлінг, шотландський математик.

1707 — Генрі Філдінг, англійський письменник.

1724 — Іммануїл Кант, німецький філософ.

1776 — Жермена де Сталь, французька письменниця.

1834 — Планте Гастон, французький фізик.

1854 — Анрі Лафонтен, бельгійський юрист, голова Міжнародного бюро миру (1907—1943), лауреат Нобелівської премії миру 1913 року.

1870 — Володимир Ульянов (Ленін), російський і радянський революціонер та політичний діяч.

1899 — Володимир Набоков, російський письменник.

1904 — Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.

1937 — Джек Ніколсон, американський актор.

1956 — Наталія Сумська, українська акторка.

1957 — Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі (2007—2014), Голова Європейської Ради (2014—2019).

1974 — Василь Вірастюк, український стронґмен, володар титулу «Найсильніша людина світу» 2004 року.

1982 — Кака, бразильський футболіст, володар «Золотого м’яча» 2007 року.

1990 — Machine Gun Kelly (справжнє ім’я — Колсон Бейкер), американський музикант і співак.

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