Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 22 квітня. Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на яких було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському оперативна обстановка без значних змін.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

Росіяни завдали 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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