Сили ППО збили чотири з п’яти «шахедів»

Увечері 21 квітня Сили оборони збили чотири з п’яти дронів-камікадзе «Shahed-136/131». Про це повідомляє пресслужа Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну «шахедами» близько 19.00 з південно-східного напрямку. Більшість з них знищили сили ППО повітряного командування «Схід» Повітряних Сил у взаємодії з Національною гвардією.

Напередодні речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що ворог, імовірно, отримав нову партію дронів і тепер поновив атаки. Так, у ніч на 21 квітня росіяни запустили по Україні до 12 БПЛА «Shahed-136/131» з Брянської області. Вісім з них вдалося збити поблизу столиці, а інші уразили цілі на Вінниччині та Полтавщині.

Перед цим, у ніч на 19 квітня, українські сили ППО збили над Одещиною 10 із 12 дронів-камікадзе Shahed. Інші вдарили по об’єкту рекреаційної інфраструктури.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.