Зеленський підписав закон про деколонізацію: що він забороняє

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 7253 «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Документом забороняється використовувати у назвах топонімів, юридичних осіб та об’єктів права власності російську імперську символіку, а також її історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події тощо.

Символами імперської політики рф визнаються:

будь-які зображення державних прапорів, гербів та інших символів, повʼязаних із рф;

гімни чи їх фрагменти;

зображення, памʼятники, памʼятні знаки, написи, присвячені імперським діячам росії; особам, які публічно підтримували або виправдовували імперську політику росії, закликали до русифікації чи українофобії тощо.

Законом також забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики за певним виключенням (музейні виставки, підручники, документальні фільми тощо).

Перенести з публічного простору символи, які підпадають під дію закону, зобовʼязана місцева влада. Виняток — памʼятники з Державного реєстру нерухомих памʼяток.

Протягом трьох місяців після підписання закону Кабмін має забезпечити перегляд статусу пам’ятників та пам’ятних знаків, які є об’єктами культурної спадщини та містять символіку російської імперської політики, а також вжити інші заходи для реалізації закону.

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