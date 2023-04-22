Через санкції Індія призупинила закупівлю зброї в рф на $2 млрд — ЗМІ

Індія призупинила поставки озброєння з росії через американські санкції. Про це пише Bloomberg з посиланням на індійських чиновників

За даними видання, індійські платежі за російську зброю на понад $2 млрд «застрягли» приблизно на рік. Зокрема, через це рф не поставила Індії 2 батареї систем ППО С-400.

Проблема виникла через спосіб оплати. Індія відмовилася використовувати долари через побоювання потрапити під вторинні санкції США. Водночас, Нью-Делі не хоче укладати угоду в рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість російської валюти за справедливим курсом. Росія натомість не бажає у якості оплати приймати індійські рупії через нестабільність обмінного курсу.

За словами джерел видання, питання оплати за зброю останнім часом набуло більшої актуальності і домінувало в дискусіях під час січневого візиту радника з національної безпеки Аджита Довала до Москви. Це ж питання також активно обговорювалося під час переговорів у Делі між віце-прем’єр-міністром рф Денисом Мантуровим і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Зазначається, що відсутність поставок комплектуючих і запасних частин є важливою проблемою для Індії, оскільки у неї на озброєнні перебувають понад 250 винищувачів Су-30, понад 1,2 тис. танків Т-90, 7 субмарин та три батареї С-400 російського виробництва.

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