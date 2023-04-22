Росія може присвятити масований ракетний удар своїм сакральним датам, — Гуменюк

Росія може завдати масованого ракетного удару ближче до 9 травня. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Еспресо.

За її словами, довга пауза від попереднього ракетного удару може свідчити про підготовку ворогом до масованого обстрілу.

«Навряд чи у противника вистачить сил, засобів та часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня», — розповіла вона.

При цьому Гуменюк попередала, що росіяни можуть завдати удар і раніше, тож «не варто міцно прив’язуватися до якоїсь дати». Вона нагадала, що у морі постійно чергують ворожі ракетоносії, а тому удар може бути у будь-який час, зокрема із залученням авіації та «шахедів».

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