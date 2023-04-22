Джек Тейшейра почав публікувати секретні дані у лютому 2022 року — NYT

Американський нацгвардієць Джек Тейшейра почав публікувати секретні документи про війну в Україні ще у лютому 2022 року — приблизно за 48 годин після російського вторгнення. Про це пише The New York Times.

Раніше вважалося, що він ділився таємними документами лише з учасниками невеликої закритої групи Thug Shaker Central на платформі Discord. Там інформацію Тейшейра публікував з жовтня 2022 року.

Однак журналісти від користувача Discord дізналися про ще один занальнодоступний чат на 600 учасників. Посилання на нього розміщувалося на каналі YouTube.

Там Тейшейра публікував подробиці про втрати серед росіян та українців, діяльність російських розвідувальних служб та оновлену інформацію про допомогу Україні. Здебільшого це були детальні перекази секретних документів, хоча, як припускає видання, він публікував і їх фото, які згодом видалив.

Наприклад, на початку вторгнення Тейшейра писав, що росія залучила одну третину своїх сил, а 27 березня 2022 року анонсував відведення російських військ від Києва. «Є деякі великі новини. Можливо заплановане відведення військ на захід від Києва», — написав тоді Тейшейра. Через два дні росія оголосила, що залишає Київщину.

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